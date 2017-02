THE MYSTERY LIGHTS am 2. März in Wuppertal

20 Februar 2017 No Comment



Mit Stil, Charisma und energetischen Live-Shows zelebriert die Band aus Brooklyn das Lebensgefühl und den Sound der New Yorker Downtown-Szene der 70er und 80er Jahre, aufgefrischt fürs Jahr 2017. Den Sound Ihrer legendären Vorgänger, wie den Velvets oder den Voidoids haben sie dabei organisch weiterentwickelt zu einer Mischung aus hartem Garagenrock der 60er und Art-Punk der 70er mit moderner Fuzz-Attitüde.

THE MYSTERY LIGHTS schwimmen dabei buchstäblich gegen den Strom: Statt wie üblich von der Ost- an die Westküste zu pilgern, sind diese Jungs den umgekehrten Weg gegangen. Sie zogen von Salinas, Kalifornien nach New York City und mit ihren wilden Live-Shows in Kneipen von Brooklyn bis zur Bowery gewannen sie immer mehr Fans. Als Daptone Records, das weltweit führende Label für Soul, ihr Rock Imprint Wick Records startete, standen The Mystery Lights ganz oben auf der Wunschliste.

Nach der heißen Single „Too Many Girls“/“Too Tough To Bear“ brachte Wick am 24. Juni 2016 offiziell das Debütalbum der Band heraus, aufgenommen im House of Soul Studio von Daptone. Und tatsächlich: Das Album ist ein Knaller. Zumindest für Fans von Bands wie den Allah-Las, The Temples oder auch The Sonics und Fuzztones. Dabei ist es keineswegs ein Retro-Ding sondern geht gerne nach vorne wo sich reine Traditionalisten in Beliebigkeit verlieren. Das gefällt auch Indie-Rockern oder Neo-Pschedelic Fans.

Live: THE MYSTERY LIGHTS

Projekt BürgerBahnhof Wuppertal-Vohwinkel

Donnerstag, 2. März 2017, ab 20 Uhr

Tickets: VVK 10,- / AK 12,- €

buergerbahnhof.com

mysterylightsband.com