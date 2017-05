THE PEACOCKS live in Düsseldorf

22 Mai 2017 No Comment



Die Schweizer Punkabilly-Legende auf Tour zum neuen Album „Flamingo“. Ihren ersten Auftritt in ihrer Gründerformation mit Hasu Langhart, Adi und Michi hatte die Band 1990. Bereits in der Anfangsphase stieg ihr Kontrabassspieler, Michi, aus der Band aus und wurde durch Hasu’s Bruder Simon ersetzt. 1995 veröffentlichte die Band mit «Come with us» ihr erstes Album. Als die Band schliesslich ihre erste Nordamerikatour antreten wollte, stieg Adi aus der Band aus, worauf der dritte Langhart-Bruder David, besser bekannt als Admiral James T., als Ersatz einspringt. Er ist jedoch nur temporärer Ersatz, nach Tourende steigt Toni bei der Band ein. Toni verlässt die Band 2002 aus familiären Gründen wieder und wird durch Jürg Luder ersetzt. In der Zeit ihres Bestehens hatten die Peacocks eine Vielzahl verschiedener Labels, wobei mehrfach Alben je nach Region von einem anderen Label veröffentlicht wurde. Seit 2007 arbeitet die Band aber mehrheitlich mit I Used To Fuck People Like You In Prison Records zusammen.

triggerfish.de präsentiert:

THE PEACOCKS & Support: Redlight 6

Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Fr. 26.05.2016 – 20.30h Beginn / Einlass 20.00h