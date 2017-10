THE SLACKERS live im Stone im Ratinger Hof

19 Oktober 2017 No Comment

THE SLACKERS & Graveyard Johnnys @ Stone im Ratinger Hof – Düsseldorf

Sa. 28.10.2017 – 20.30h Beginn / Einlass 20.00h

THE SLACKERS wurden 1991 in New York gegründet. Ihr erstes Album „Better Late Than Never“ erschien 1996 auf Moon-Records. Im darauffolgenden Jahr unterschrieb die Band einen Vertrag bei Hellcat Records / Epitaph Records. Im Jahr 2000 entstand mit „Live at Errnesto’s“ ihr erstes Live-Album. Mittlerweile ist sie ein fester Begriff in der Ska-Szene, die Band tourt regelmäßig durch Europa und die USA und gilt unter Fans als hervorragende Liveband. Die Band formierte sich in der Folge der dritten Ska-Welle, die in den 1980er Jahren entstand. Musikalisch orientiert sich die Band am authentischen Ska aus Jamaika. Die Band konnte sich mit ihrer Mischung aus Ska, Soul und Rocksteady weltweit eine treue Fangemeinde erspielen.

www.theslackers.com