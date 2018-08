THE SONICS „This Is The Sonics“ Tour 2018

29 August 2018 No Comment

Nachdem ihre Platten gefühlt 794683737636 Mal auf den Plattentellern unzähliger Parties und DJ-Abende rotiert sind, und die erste Rutsche ihrer Deutschlandtour im Februar ein voller Erfolg war, dürfen wir die US-Legenden THE SONICS nun wieder live bei uns begrüßen:

triggerfish.de präsentiert:

THE SONICS (US) – „This Is The Sonics“ Tour 2018 – Teil 2

11.10.18 – DE-Hamburg, Molotow *

12.10.18 – DE-Bonn, Harmonie (WDR ROCKPALAST Crossroads)

13.10.18 – DE-Aachen, Musikbunker *

14.10.18 – DE-Frankfurt, Das Bett *

16.10.18 – DE-Essen, Zeche Carl *

17.10.18 – DE-München, Backstage *

20.10.18 – SL-Ljubljana, Kino Siska *

22.10.18 – AT-Steyr, Röda *

23.10.18 – CH-Zürich, Ziegel Oh Lac *

25.10.18 – CH-Etagnières, Croc’ The Rock Festival

26.10.18 – FR-Besancon, L’Antonnoir *

27.10.18 – CH-Bern, Dachstock (Reitschulfest) *

28.10.18 – DE-Karlsruhe, Jubez *

* opening by THE GLÜCKS

thesonicsboom.com

gemmaray.tv

THE SONICS: Gegründet 1960, sind sie die vielleicht beste, stilprägendste, einflussreichste Proto-Punk/Garagerock-Band aller Zeiten. Bis heute. „Psycho“, „Strychnine“, „The Witch“ und allen voran „Have Love Will Travel“ mit dem vermutlich besten Gitarrenlick aller Zeiten, sind ikonische Songs; allesamt kaum die 2-Minutenmarke überschreitend, die sich tief un unser aller Unterbewusstsein gebrannt haben. Ein Fest wird das, wenngleich die Band natürlich nicht mehr in Urbesetzung antreten kann.

Ende der sechziger Jahre war dann erstmal Schluss mit den Bandaktivitäten, doch ungeachtet dessen wurden ihren Platten mit schöner Regelmäßigkeit wiederveröffentlicht, blieb ihr Legendenstatus nicht nur unangetastet, sondern wuchs vielmehr stetig. 2007 kam es dann für einen Auftritt in Brooklyn / New York zu einer gefeierten Live-Reunion der Originalbesetzung, der weitere Gigs und Festivalshows (Muddy Roots Music, Primavera Festival, Sjock, Azkena Rock) nachfolgten, darunter auch ein Konzert im Berliner SO 36 (2012) und 2015 in Essen (zur Review & Galerie).

BOOM: A film about The Sonics. Premiere am 30.09. in London

‚Boom‘ tells the untold story of one of rock ’n‘ roll’s wildest and most influential bands, The Sonics. For the first time ever, all five original members of the band tell the true story of how it all went down, beginning to end. ‚Boom‘ takes a deep dive, exploring how a relatively unknown band from the Pacific Northwest became a worldwide phenomenon 50-years after their heyday, and in doing so, shaped music for decades to come (whether it was apparent at the time or not). Featuring interviews with homegrown heroes and breakthrough artists alike, Pearl Jam, The Sex Pistols, Heart, Mudhoney, and many, many more.

