THE SONICS Deutschland-Tour 2018

Nachdem ihre Platten gefühlt 794683737636 Mal auf den Plattentellern unzähliger Parties und DJ-Abende rotiert sind, dürfen wir sie nun wieder live bei uns begrüßen:

THE SONICS (US) – „This Is The Sonics“ 2018

31.01.18 – DE–Wiesbaden, Schlachthof

01.02.18 – DE–Düsseldorf, Zakk *

02.02.18 – DE–Bielefeld, Forum *

04.02.18 – DE-Berlin, Lido *

05.02.18 – DE–Hamburg, Molotow *

06.02.18 – DE–Hannover, Faust *

07.02.18 – DE–Nürnberg, Z-Bau *

08.02.18 – CH–Fribourg, Fri-Son *

10.02.18 – AT–Wien, Arena *

*support Gemma Ray (UK)

thesonicsboom.com

gemmaray.tv

THE SONICS

Gegründet 1960, sind sie die vielleicht beste, stilprägendste, einflussreichste Proto-Punk/Garagerock-Band aller Zeiten. Bis heute. „Psycho“, „Strychnine“, „The Witch“ und allen voran „Have Love Will Travel“ mit dem vermutlich besten Gitarrenlick aller Zeiten, sind ikonische Songs; allesamt kaum die 2-Minutenmarke überschreitend, die sich tief un unser aller Unterbewusstsein gebrannt haben. Ein Fest wird das, wenngleich die Band natürlich nicht mehr in Urbesetzung antreten kann.

Ende der sechziger Jahre war dann erstmal Schluss mit den Bandaktivitäten, doch ungeachtet dessen wurden ihren Platten mit schöner Regelmäßigkeit wiederveröffentlicht, blieb ihr Legendenstatus nicht nur unangetastet, sondern wuchs vielmehr stetig. 2007 kam es dann für einen Auftritt in Brooklyn / New York zu einer gefeierten Live-Reunion der Originalbesetzung, der weitere Gigs und Festivalshows (Muddy Roots Music, Primavera Festival, Sjock, Azkena Rock) nachfolgten, darunter auch ein Konzert im Berliner SO 36 (2012) und 2015 in Essen (zur Review & Galerie).