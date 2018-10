THE SPITFIRES – Deutschland Gigs & Neue Single

11 Oktober 2018 No Comment

Die vierköpfige Band The Spitfires aus Watford führen in ihrem musikalischen Schmelztiegel Einflüsse von Reggae und Ska über Punk zu Soul zu ihrem typischen The Spitfires Sound zusammen.

Die vier jungen Lads erinnern nicht wenige, gerade auf ihren frühen Singles, an die legendäre britische Mod-Institution The Jam. Sänger und Gitarrist Billy Sullivan strahlt zuweilen auch die Aura des „angry young“ Paul Weller aus. Stil und Haltung sind weitere Eigenschaften, welche The Spitfires mit der britischen Jugendkultur der Spätsiebziger verbindet, in der die Identifikation und Abgrenzung noch über den Musikgeschmack definiert wurde.

Die Adaption des Pathos der britischen Arbeiterklasse und die scharfsinnigen sozialkritischen Kommentare in ihren Texten führten dazu, dass am Beispiel von The Spitfires eine Underground-Erfolgsgeschichte erzählt werden kann. Ihre Attitüde und ihr unabhängiger Geist haben ihnen eine ergebene und loyale Anhängerschaft in ganz Großbritannien und Europa eingebracht.

So erreichten sie 2016 mit ihrer Single „So Long“ Platz 1 der UK Vinyl Single Charts und auch ihre bisherigen Alben „Response“ und „A Thousand Times“ kletterten auf Platz 6 der britischen Independent Charts.

Mit dem neuen Video zu „Something Worth Fighting For“ veröffentlichen The Spitfires nun eine weitere Single aus ihrem aktuellen Album „Year Zero“, das im Juli auf dem Hatch Label erschien. Traditionsbewusst, ist auch diese Durchhalte-Hymne wieder als Seven-Inch erhältlich und mit einer exklusiven B-Seite („Remains The Same“ Demoversion) ausgestattet.

Nicht nur auf ihren eigenen Touren, auch als Support von (natürlich) Paul Weller, The Specials oder The Skids und auf Festivals wie dem Isle Of Wight, Reading und den Y Not Festivals begeisterten Sie das Publikum vor den Bühnen. Hierzulande kann man sich jetzt im Oktober bei drei Exklusiv-Konzerten ein Bild von den Live-Qualitäten der Band machen.

The Spitfires sind: Billy Sullivan (Lead Vocals / Gitarre), Sam Long (Bass / Backing Vocals), Matt Johnson (Drums) und George Moorhouse (Keyboard).

THE SPITFIRES – LIVE IN DEUTSCHLAND

18.10. Hamburg / Monkeys Music Club

19.10. Bochum / Bahnhof Langendreer

20.10. Münster / Gleis 22

http://www.thespitfires.org/