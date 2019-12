THEES UHLMANN – 2020 mit Band & DTH-Buch

17 Dezember 2019 No Comment

Derzeit ist Thees Uhlmann mit seiner sechsköpfigen Band noch auf der großen Tour zum aktuellen Album „Junkies und Scientologen“ und spielt die größten Headline-Konzerte seiner Karriere. Für 2020 sind nun jede Menge neue Termine angekündigt worden. Im Januar geht es außerdem bereits auf Lesetour!

Noch sechs Konzerte spielen Thees Uhlmann und seine Band in diesem Jahr: seit Anfang Dezember spielen sie 2,5 Stunden lange Konzerte, bei denen neben den Solo-Songs auch zahlreiche Songs seiner ehemaligen Band TOMTE zu hören sind. In den nächsten Tagen stehen ausverkaufte Konzerte in Hannover und Hamburg an, bevor es dann in Bielefeld, Bremen und Köln in den Endspurt geht.

Aber direkt im Januar 2020 geht es dann weiter: mit seinem Bestseller „Thees Uhlmann über Die Toten Hosen“ geht es auf große Lesetour, einige der Termine sind bereits ausverkauft.





Thees Uhlmann & Band – Live 2020

Tickets: http://bit.ly/TUB2020

28.02. Dortmund, FZW (ausverkauft)

29.02. Bonn, Brückenforum

01.03. CH – Bern, Bierhübeli

02.03. CH – Zürich, Dynamo

03.03. Aschaffenburg, Colossaal

16.05. Helgoland, Nordseehalle (Restkarten)

11.06. Merkers, Rock am Berg

19.06. Neuhausen ob Eck, Southside

20.06. Duisburg, Traumzeitfestival

21.06. Scheessel, Hurricane

27.06.Dachau, Musiksommer

01.08. Leipzig, Parkbühne

30.07. Würzburg, Hafensommer

31.07. Jena, Kulturarena

„Über Die Toten Hosen “ – Lesungen 2020

07.01. Haldern, Pop Bar (ausverkauft)

08.01. Osnabrück, Rosenhof

09.01. Bremen, Modernes

10.01. Köln, Gloria (ausverkauft)

11.01. Berlin, Astra (ausverkauft)

12.01. Dresden, Schauburg

13.01. Düsseldorf, Savoy (ausverkauft)

14.01. Hamburg, Laeiszhalle

15.01. Hannover, Pavillon

16.01. Stuttgart, Im Wizemann

17.01. München Muffathalle

18.01. Erfurt, Buchh. Peterknecht (ausverkauft)

19.01. Leipzig, Werk 2

20.01. Wiesbaden, Schlachthof

15.04. A – Linz, Posthof

16.04. A – Wien, Rabenhof Theater

17.04. A – Graz, Literaturhaus

18.04. A – Dornbirn, Spielboden

20.04. CH – Langenthal, Old Capitol

21.04. CH – Zürich, Kosmos

22.04. CH – Thun, Cafe Mokka

Tickets: http://bit.ly/TheesDTH2020