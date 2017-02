tirggerfish.de präsentiert: Punk in den Karneval in Düsseldorf

9 Februar 2017 No Comment

Am 25. Februar steigt in Düsseldorf wieder das Kult-Karnevals-Punkkonzert im Haus der Jugend. Angeführt wird die Karawane in diesem Jahr von den Jecken DIE LOKALMATADORE, DIE MIMMI’S und KAPELLE PETRA. Beginn ist um 19.00 Uhr und Karten sind noch im Vorverkauf verfügbar.

triggerfish.de präsentiert: PUNK IN DEN KARNEVAL live

mit DIE LOKALMATADORE + DIE MIMMI’S + KAPELLE PETRA

Wo: Düsseldorf, Haus der Jugend

Wann: 25.02.2017 Einlass: 18.30 Uhr | 19.00 Uhr

Info: beerandmusic.de