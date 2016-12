BOPPIN‘ B – Im Januar live in Düsseldorf

12 Dezember 2016 No Comment

BOPPIN‘ B, eine der bekanntesten deutschen Rockabilly-Bands geht im Januar auf Tour und macht dann auch Halt in Düsseldorf. Seit 1985 drehen die fünf Rock’n’Roller aus Aschaffenburg nunmehr schon ihre Kreise und haben in diesem Jahr das zwölfte, selbstbetitelte Studioalbum veröffentlicht. Am 7. Januar spielen BOPPIN‘ B nun in Düsseldorf im Stone im Ratinger Hof.

triggerfish.de präsentiert BOPPIN’B live:

Wo: Düsseldorf, Stone im Ratinger Hof

Wann: 07.01.2017 | Einlass 20.00 Uhr | Beginn 20.30. Uhr

Info: beerandmusic.de

Bandpage: boppinb.de