triggerfish.de präsentiert: FENCES – Live in Düsseldorf (+Verlosung)

29 März 2017 No Comment

FENCES ist ein Gitarrist und Songwriter aus Boston, der mit seinem Hit Arrows aus seinem 2014er Album Lesser Oceans bereits in den deutschen Top Ten gelandet ist. Diese Single wurde von niemand geringerem als Macklemore und Ryan Lewis produziert.

Nun ist FENCES auf Tour durch Deutschland und zu seinem Clubgig in Düsseldorf am 03. April verlosen wir 1x 2 Tickets.

Wir verlosen 1x 2 Tickets für das FENCES-Konzert am 03.04. in Düsseldorf:

Um teilzunehmen, schickt ihr einfach eine Mail

mit dem Betreff „FENCES“

und eurem Namen an

gewinnspiel[at]triggerfish.de

Einsendeschluss ist der 01.04.2017

Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt

Viel Erfolg!

triggerfish.de präsentiert. FENCES + PAUWEL DE MEYER live:

Wo: Düsseldorf, The Tube

Wann: 03.04.2017 | Einlass: 20.00 Uhr

Bandpage: fencesmusic.com

Info: beerandmusic.de