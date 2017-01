triggerfish.de präsentiert: FUNNY VAN DANNEN – Live in Düsseldorf

10 Januar 2017 No Comment

Der Liedermacher aus Tüddern gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten und nachweislich humorvollsten seiner Zunft. Der vielfach gecoverte Musiker (u.a. von Dackelblut und Udo Lindenberg) hat im vergangenen Jahr seine erste Liveplatte veröffentlicht und so ist er nun wieder im Rahmen seiner aktuellen Tournee zu erleben.

Dabei spielt der kongeniale Musik-Satiriker, Maler und Schriftsteller am 28. Januar auch in Düsseldorf, das einzige Konzert in der Region.

FUNNY VAN DANNEN live

Wo: Düsseldorf, zakk

Wann: 28.01.2017 Einlass: 19.00Uhr |Beginn: 20.00 Uhr

Info: beerandmusic.de

Bandpage: funny-van-dannen.de