triggerfish.de präsentiert: KRS-ONE – Live in Düsseldorf

The Teacher is back und zwar am 18. März im Haus der Jugend. Der New Yorker ist einer der Gallionsfiguren der Hip Hop Pionierzeit, moralische Instanz und Kämpfer gegen Rassismus, ein wandelndes Rap-Lexikon. Dank seiner unverwechselbaren Stimme wurde KRS-ONE zum politisch geprägten Sprachrohr der nach wie vor lebhaften Hip Hop-Gegenkultur.

Für alle denen klare Botschaften wichtiger sind als nackige Bitches im Videoclip bietet The Teacher eine Rap-Lehrstunde in Düsseldorf. Umrahmt wird der Abend von der Düsseldorfer Hip Hop-Instanz KILLA CALLES, der das Warm Up und die Aftershow-Party musikalisch aufmischt.

triggerfish.de präsentiert: KRS-ONE live

Wo: Düsseldorf, Haus der Jugend

Wann: 18.03.2017 | Einlass: 19.30 Uhr

Info: beerandmusic.de

Bandpage: krs-one.com