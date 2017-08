TERROR & DESOLATED am 14.08. in Düsseldorf

3 August 2017 No Comment

Feines Hardcore-Doppel-Feature im Stone in Düsseldorf: Am 14. August sind dort die Hardcore-Helden TERROR und DESOLATED zu Gast. Härter kann man kaum in die Woche starten.

Album um Album, Tour um Tour, Gig um Gig und das immer mit herzlicher Härte – TERROR sind Hardcore aus Leidenschaft und eine der besten Live-Bands des Genres. Die 2002 gegründete US-Band um Shouter Scott Vogel ist auf der Bühne eine Bank und wer sie schon mal auf einer Festival-Bühne gesehen hat, der freut sich auf den Gig im Club. Das wird heftig.

Unterstützt werden TERROR dabei von den ebenfalls sehr derben DESOLATED aus Southampton, die sich auf ihrer Abschieds-Tournee befinden und es nochmal so richtig krachen lassen wollen.

triggerfish.de präsentiert:

TERROR & DESOLATED

Düsseldorf, Stone im Ratinger Hof

Montag, 14.08.2017

Beginn: 20.30 Uhr / Einlass 20 Uhr

Weitere Infos:

www.beerandmusic.de

www.facebook.com/terrorhardcore