triggerfish.de präsentiert: THE ATARIS – Live in Düsseldorf

2 März 2017 No Comment

THE ATARIS bestehen seit 1995 und müssen sich als Pop-Punk-Urgestein der Neunziger und frühen 200er Jahre keineswegs hinter berühmten Kollegen wie den DECENDENTS verstecken. Frontmann Kris Roe und Co. landeten mit Boys of Summer in 2003 einen Szene-Hit und sogar deutsche Chartplatzierungen.

Nun sind THE ATARIS endlich wieder auf Europatour und machen dabei nur zwei Mal Halt Deutschland. Am 8. März spielen Sie dann in Düsseldorf.

triggerfish.de präsentiert: THE ATARIS + SLIMBOY live:

Wo: Düsseldorf, Stone im Ratinger Hof

Wann: 08.03.2017 | Einlass 20.00 Uhr | Beginn 20.30. Uhr

Info: beerandmusic.de

Bandpage: facebook.com/theataris