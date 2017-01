triggerfish.de präsentiert: THE BUSTERS – Live in Düsseldorf

8 Januar 2017 No Comment

THE BUSTERS sind zweifellos der größte deutsche Name im Two-Tone-Ska und feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Deshalb ist die elfköpfige Truppe nun auf großer Ska Bang 87 Tour durch die Republik und feiert drei Dekaden Urknall.

Am 21. Januar macht die Ska-Legende dann auch Halt in Düsseldorf im zakk und feuerte mit allen Posaunen seine Hits in die tanzende Menge.

triggerfish.de präsentiert: THE BUSTERS live:

Wo: Düsseldorf, zakk

Wann: 21.01.2017, Einlass: 20.00 Uhr | Beginn: 21.00 Uhr

Bandpage: thebusters.com

Info: beerandmusic.de