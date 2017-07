triggerfish.de präsentiert: UGLY KID JOE am 26. Juli in Düsseldorf

10 Juli 2017 No Comment

Früher feierten UGLY KID JOE weltweite Erfolge mit Hits wie „Cats In The Cradle“, „Neighbor“ oder „Milkmans Son“. Sie spielten die größten Festivals und verkauften Millionen von Platten. Dann lösten sich sie sich 1997 auf. Heute sind sie in Orginalbesetzung zurück, spielen immer mal wieder Konzerte und Hits wie „Cats In The Cradle“, „Neighbor“ oder „Milkmans Son“. Zum Beispiel am 26. Juli 2017 im Stone in Düsseldorf.

Ein Schlagzeuger trommelt auf sich brechende Wellen, zwei Gitarristen und ein Bassist springen durch Wasser und Sand, ein Sänger zieht Grimassen und singt „Ich hasse alles an Dir!“ So lernt die Welt UGLY KID JOE aus Kalifornien 1991 kennen. Mit ihrer ersten Single „Everything about you“ stürmten sie bis auf Platz 11 der deutschen Singlecharts. Das dazu gehörige Album „Americas Least Wanted“ erreichte Platz 10.

Whitfield Crane (Gesang), Klaus Eichstadt (Gitarre), Roger Lahr (Gitarre), Cordell Crockett (Bass) und Mark Davis (Schlagzeug) surften ab 1989 mit einer ganz speziellen Mischung aus Mainstream-Rock und satirischen Beschreibungen des typischen Alltags amerikanischer Mittelklassekinder auf der Erfolgswelle – bis sie sich 1997 auflösten. 2010 fanden die Musiker wieder zusammen und arbeiteten an einem neuen Album, das 2011 fertiggestellt wurde. Seitdem sind sie wieder regelmäßig auf Tour und auch in Deutschland – wie jetzt wieder im Juli.

UGLY KID JOE

Düsseldorf, Stone im Ratinger Hof

Mittwoch, 26.07.2017

Beginn: 20.30 Uhr / Einlass 20 Uhr

