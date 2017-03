ZEBRAHEAD – Live in Düsseldorf

13 März 2017 No Comment

Die Punkband aus Orange County steht seit 20 Jahren für melodiösen Pop-Punk, der sich gerne auch Rap-Elementen bedient und sich inhaltlich vor allem um den Lifestyle in Kalifornien und den (Beziehungs)-alltag dreht.

Während die Band vor allem in Japan die großen Hallen füllt, sind ZEBRAHEAD hier in Deutschland noch ein Underground-Phänomen. Das dürfte alle freuen, die den unverfälschten Punkrock der Kalifornier gerne ungefiltert in kleinen Locations konsumieren. Am 29. April gibt’s die Möglichkeit dazu in Düsseldorf im Stone im Ratinger Hof.

triggerfish.de präsentiert: ZEBRAHEAD +Support live:

Wo: Düsseldorf, Stone im Ratinger Hof

Wann: 29.04.2017 | Einlass 20.00 Uhr | Beginn 20.30. Uhr

Info: beerandmusic.de

Bandpage: facebook.com/Zebrahead