WIZO – 15.01.2019 – Düsseldorf, Zakk (Fotos)

Die perfekte Gelegenheit mal wieder ausgesprochen wild zu Pogen ergab sich auf dem WIZO-GIG am vergangenen Dienstag Abend. Fans sprachen anschließend von einem wahnsinnig guten Pogo, der sehr dynamisch und vor allem auch fair ablief: Wenn einer fällt ist schnell Hilfe zur Stelle. Die Stimmung bei der kultige Punkrockband aus Sindelfingen versetzte die größtenteils ca. 30-50 jährigen Fans per Musikalischer Zeitreise schnell in ihre Jugend zurück. Die größten Ohrwürmer, wie „Raum der Zeit“, „Kopfschuss“, „Das goldene Stück Scheisse“, „Hey Thomas“, „Gute Freunde“ waren selbstverständlich mit dabei. Es ist unnötig zu erwähnen dass ein Song wie „Ganz klar gegen Nazis“ vom Album „Punk gibt’s nicht umsonst! (Teil III)“ hier ebenfalls nicht fehlen durfte.



Die Band besteht bereits seit 1986 mit 3 jähriger Unterbrechung. – Nachdem sie sich 2005 auflösten sind sie aber seit 2009 wieder aktiv und veröffentlichten seither 2 weitere Studioalben von nun insgesamt 8. Toll das ihr wieder auf Tour Seid!



Als phänomenalen Support mit dabei waren RADKEY.

http://www.wizo.de/