YAEL – Kauf Dir Deine Liebe – Single

YAEL hat bereits mit „Real_Fantasy“ ihre sehr viel gelobte Debüt EP bei Urban Tree Music & Media GbR veröffentlicht. Die zweite EP „LUV“ erscheint Anfang des Jahres 2019. Mit „KDDL“ produziert von Asadjohn gibt es Ende 2018 noch das erste neue Lebenszeichen der Wahlberlinerin zu hören.

Kein Bock auf gesellschaftliche Zwänge und Statussymbole. Lieber mit der Crew hängen und Songs schreiben anstatt Dinge anzuhäufen. Dem Gossip selbstbewusst ins Gesicht lachen und weiter am Sound und der Karriere pfeilen. Das ist Thema in „Kauf Dir Deine Liebe“ von Yael.

Es ist die erste Single- und Musikvideoauskopplung, gleichbedeutend der Auftakt zur zweiten EP „L.U.V.“ von Yael. Ein Sound am Puls der Zeit und darüber hinaus.

„Pardon me, hab‘ kein Bock auf High Society. Was soll die Show, ich hol’ mir Drinks for free. […] Lass Sie reden, ja. Ich weiß, dass Sie mich sehen.“ – „Kauf Dir Deine Liebe“, Yael