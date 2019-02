YAEL – neue EP – L.U.V.

10 Februar 2019 No Comment

„MOONROCKS“ ist die zweite Singleauskopplung der „L.U.V.“ EP mit Featurepartner Loop von YAELS FiftyFifty Crew und erschien am 08. Februar 2019. Nicht mit aber auch nicht ohne zu können, von innerer Unruhe und Zerrissenheit geplagt zu sein und gleichzeitig Glück und Liebe zu empfinden – die neue Single von Yael beschreibt das immerwährende Spannungsverhältnis und die schräge Liebesbeziehung zu Drogen. „Moonrocks“ blickt über die anfängliche Ebene der Liebesbeziehung hinaus und beschreibt die Problematiken die mit Sucht und Abhängigkeit einhergehen. Musikalisch ist der Song mit großartigen Vocal Harmonies gespickt und gibt mit treibendem Arrangement und eindringlichem Chorus Aufschluss darauf wohin die Reise auf YAELS neuer EP „L.U.V.“ geht. Mit Loop hat sie für „Moonrocks“ einen kongenialen Partner gefunden, der es versteht das Thema gemeinsam mit YAEL in all seinen Ausprägungen einzufangen.

„Finde keine Ruhe, brauch’ dich immer wieder. […] Liege wach im Bett und krieg’ die Augen nicht zu, an alles was ich denk’ bist du. […] Sie ist für mich die erste Wahl, geb’ Geld aus obwohl ich gar keins hab‘, ja. Keine Ruhe, kein Schlaf, dank ihr lieg ich Ende Zwanzig in `nem Grab. Ist das Liebe, Digga?“ „Moonrocks“ ft. Loop

YAELS EP „L.U.V.“ ist wie ihr Vorgänger im Rap Zuhause und spielt mit New School HipHop genauso gekonnt wie mit 90er R’n’B. Soundbilder zu strecken, Grenzen auszutesten und Songtexte neu zu formen und dabei die gemeinsame Vision Fifty Fifty zu pushen ist der Mittelpunkt ihrer Arbeit. Produziert und aufgenommen wurde “L.U.V.“ von Leam, asadjohn und chriskey. Gemischt von Eric Wilson/ justlyzn und Zhi sowie gemastert von Matthias Millhoff.

Auf „L.U.V.“ geht YAEL einen Schritt weiter und verbindet Rap, Cloud Rap mit einem modernen Verständnis von Soul.

https://www.facebook.com/yael5050/

https://www.instagram.com/yael_fiftyfifty/

https://www.instagram.com/loop_fifty/

https://www.facebook.com/utmusic